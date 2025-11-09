Una mujer sola a cargo de tres hijos y dos hermanas perdió todo en un incendio y busca donaciones

Necesitan aportes económicos o materiales para levantar la vivienda, bienes de primera necesidad, artículos de limpieza y de higiene personal, útiles escolares y material didáctico para las niñas.

Un incendio destruyó por completo la vivienda y las pertenencias de una familia marplatense que estaba por terminar de construir en Vignolo al 3110, en el barrio Las Heras. La dueña de esa propiedad es Celeste, una madre que cría sola a sus hijos -un bebé de 8 meses, una nena de 7 y otra de 11 meses-, y también tiene a su cargo a sus dos hermanas menores.

Además, las niñas mayores estaban en un campamento durante el siniestro que se registró este sábado y, al regresar, deberán enfrentarse a la pérdida total de su hogar. Por este motivo, la familia también solicita acompañamiento psicológico para ayudar a las menores.

En este sentido, los afectados realizaron un llamado urgente a la solidaridad para ayudar a Celeste a ponerse de pie y reconstruir su casa, asegurando que sus hijos vuelvan a tener un techo y puedan cubrir sus necesidades básicas.

Aquellos interesados pueden colaborar con aportes económicos o materiales (ladrillos, cemento, chapas y aberturas) para levantar la vivienda, bienes de primera necesidad, como ropa, calzado, pañales y elementos del hogar, también con artículos de limpieza y de higiene personal, o útiles escolares y material didáctico para las niñas.

Quienes puedan ayudar deben comunicarse con la madre de Celeste al 2236706900.

