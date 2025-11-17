Hicieron la autopsia del hombre asesinado en el barrio Santa Rita

La observación que el personal de Policía Científica hizo el domingo a la noche cuando hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el barrio Santa Rita se confirmó hace instantes con la operación de autopsia: un solo balazo atravesó a Oscar Urbistondo y le provocó un shock hipovolémico.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el informe preliminar que recibió el fiscal Alejandro Pelegrinelli confirmó una sola herida de arma de fuego que ingresó por el lateral derecho intercostal. "Fue el pasaje de ese proyectil de grueso calibre el que provocó lesiones orgánicas y derivó en un shock hipovolémico", agregaron.

El homicidio de Urbistondo, un hombre con procesos penales durante casi veinte años, quedó al descubierto tras un llamado al 911 que permitió el arribo de personal policial a una vivienda en Ortiz de Zárate al 7900 que funcionaría como "point" para la venta se estupefacientes.

En el lugar personal de Policía Científica secuestró un cartucho y una vaina calibre .380, además de una campera que sería propiedad de la victima.

El primer relevamiento vecinal que hicieron efectivos de la comisaría decimosexta y del Gabinete de Homicidios de la DDI no arrojó resultados positivos a partir de la reticencia de las personas que estaban en la zona.