Murió el joven baleado en el barrio Don Emilio

De acuerdo a los primeros testimonios, el hecho se desató luego de que un hombre ofreciera en el lugar un teléfono celular

El joven de 24 años que fue baleado el lunes a la noche en el barrio Don Emilio cuando dos delincuentes mataron a tiros a un ex convicto falleció el martes a la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el deceso de Facundo Almada se produjo cerca de la una de la madrugada. "Había recibido un disparo en el abdomen cuando dos sujetos en moto atacaron a José Luis Páez en Tripulantes del Fournier al 10.400", señalaron.

De acuerdo a los testigos, el joven se encontraba en la vereda de su domicilio observando la situación y resultó herido al ser alcanzado por uno de los proyectiles que impactó en su abdomen.

Los hechos

De acuerdo a las primeras informaciones, el homicidio de José Luis Páez tuvo lugar en inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel, en el límite de los barrios General Belgrano y Don Emilio.

El hombre fue acribillado a quemarropa de al menos dos disparos y su cuerpo quedó tendido en el asfalto sin vida. Las primeras informaciones dan cuenta que la víctima ofrecía en el lugar un teléfono celular cuando fue reconocido por los atacantes. No obstante, las versiones de los testigos señalan que la víctima tenía antecedentes penales y era señalado.

Se trata de la cuarta muerte en menos de 48 horas, después que el domingo por la madrugada asesinaran de una puñalada en el pecho a Juan Carlos Lescano en el barrio Las Américas y ultimaran de un tiro en la espalda a Osvaldo Urbistondo el domingo por la noche en el barrio Santa Rita, sumando en las últimas horas la de Páez.