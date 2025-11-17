Identificaron al hombre asesinado a tiros cuando vendía un celular

El rápido avance de la investigación permitió identificar al hombre de 34 años que este lunes por la noche fue asesinado de al menos dos disparos en el límite de los barrios General Belgrano y Don Emilio, en la zona oeste de Mar del Plata.

De acuerdo a la información que pudo chequear este medio, la víctima fatal del ataque a quemarropa fue identificada como José Luis Páez, domiciliada a pocas cuadras de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel, donde ocurrió el ataque. El hombre yacía sin vida al momento del arribo del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), que constató la falta de signos vitales.

Según las primeras averiguaciones, Páez registraba múltiples antecedentes por robo agravado en poblado y en banda, tentativa de robo, amenazas, daño, encubrimiento, violación de domicilio, desobediencia y resistencia a la autoridad.

El hombre se encontraba en la vía pública ofreciendo un teléfono celular al momento en el que fue reconocido por los atacantes que descendieron de una moto y le dispararon a quemarropa. Recibió dos disparos en el pecho y cayó sin vida. No obstante, vecinos lo señalaron por la comercialización de estupefacientes, por lo que la Justicia intenta determinar si tiene relación con el hecho.

Por su parte, otro hombre que se encontraba en la vereda de su domicilio observando la situación resultó herido al ser alcanzado por uno de los proyectiles que impactó en su abdomen. El sujeto de 24 años, identificado como Facundo Almada fue trasladado en un vehículo privado hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde quedó internado.

En el marco de una causa por el delito de homicidio y lesiones, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 a cargo de la fiscal Romina Díaz.