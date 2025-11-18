Cae roba ruedas que usaba una barreta de hierro

Un hombre de 51 años que el martes a la madrugada rompió la luneta de un auto estacionado con una barreta de hierro y robó una rueda de auxilio y otras pertenencias fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fueron efectivos de la comisaría tercera los que llegaron a la zona de Acha al 1800 donde estaba estacionado un VW Gol Trend, propiedad de un hombre de 27 años, que sufrió la rotura de luneta.

El sujeto de 51 años fue interceptado Posadas y Carasa dónde secuestraron los elementos sustraídos, la barreta y un cuchillo.

En el marco de una causa por robo deberá declarar en Tribunales ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.