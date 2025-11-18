Detienen a un enfermero que habría agredido y robado a un paciente con parálisis cerebral

Un enfermero fue detenido en Córdoba acusado de agresiones y robo contra un paciente con parálisis cerebral al que debía asistir en el marco de sus tareas laborales. La fiscalía de distrito tres turno cuarto ordenó el arresto de Lucas Exequiel Medina, imputado de lesiones leves calificadas y hurto.

Según se informó de manera oficial, los hechos habrían ocurrido mientras Medina cumplía funciones como cuidador. La denuncia advirtió que la víctima presentó lesiones y dio lugar a la investigación judicial.

La detención fue realizada por la brigada de investigaciones de la Unidad Judicial 15, que ejecutó una orden de allanamiento librada por el Juzgado de Control y Faltas N° 8. El acusado fue aprehendido en su domicilio y quedó a disposición de la Justicia.

La fiscalía adelantó que la causa seguirá avanzando con nuevas medidas de prueba para reconstruir la dinámica de lo sucedido y determinar los motivos del ataque. No se descarta que la imputación inicial pueda ampliarse o modificarse a medida que avance la investigación.