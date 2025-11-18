Impunidad total: ocho policías montaron un falso allanamiento para robar 40 mil pesos a una familia

Ocho policías de Rosario fueron demorados durante la noche del lunes tras montar un falso allanamiento en una casa de familia de la que se fueron con una bolsa con dinero y ropa. Son agentes del Comando Radioeléctrico ahora investigados por haber arrestado a un hombre en la calle durante el mediodía e irrumpido luego sin permiso en su domicilio.

Consultado al respecto por medios locales, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, desvinculó este episodio a los hechos de violencia perpetrados el mismo día.

Según fuentes oficiales, los agentes robaron 40 mil pesos en un falso allanamiento, montado luego de haber detenido en la calle al dueño del domicilio, donde estaba su pareja y su nena de 2 años.

Todo ocurrió al mediodía de este lunes cuando un muchacho de 25 años fue demorado cerca de una hora en la comisaría a la que regresó media hora después con una denuncia propia: los mismos policías que lo habían demorado habían ingresado en su vivienda, revuelto todo y robado 40 mil pesos en billetes de mil, 2 mil y 20 mil pesos.

Al momento del falso allanamiento, en la casa estaban su hijita de 2 años y su esposa, quien contó que los policías entraron sin explicaciones y la obligaron a salir. Que en el interior estuvieron unos 20 minutos y que se retiraron con una bolsa. Notó que le faltaba dinero y parte de la ropa que vende como un emprendimiento propio.