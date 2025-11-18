Por una obra que agilizará la circulación, este miércoles cortarán el tránsito en una zona clave del Puerto
Los trabajos se realizarán hasta el mediodía para implementar un nuevo tiempo al semáforo, según indicaron desde la Municipalidad. Dónde será.
18 de Noviembre de 2025 19:45
Por Redacción 0223
La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este miércoles habrá un corte parcial de tránsito en una importante intersección de dos avenidas durante toda la mañana, de 7 a 12.
Por obras en el semáforo, el tráfico se verá interrumpido en la avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo, una de las zonas más concurridas de la ciudad, y sobre todo en la franja horaria en la que se verá afectada.
El corte interrumpirá la circulación desde las 7 y hasta las 12.
De acuerdo al comunicado del Municipio, los trabajos se deben a que "se implementará un nuevo tiempo al semáforo que permitirá el giro a la izquierda en ambos sentidos".
"Sugerimos salir antes de casa para no llegar tarde a tu destino", recomendaron en el mensaje.
