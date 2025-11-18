Por una obra que agilizará la circulación, este miércoles cortarán el tránsito en una zona clave del Puerto

El Municipio recomendó "salir antes de casa para no llegar tarde".

La Municipalidad de General Pueyrredon informó que este miércoles habrá un corte parcial de tránsito en una importante intersección de dos avenidas durante toda la mañana, de 7 a 12.

Por obras en el semáforo, el tráfico se verá interrumpido en la avenida De los Trabajadores y Juan B. Justo, una de las zonas más concurridas de la ciudad, y sobre todo en la franja horaria en la que se verá afectada.

El corte interrumpirá la circulación desde las 7 y hasta las 12.

De acuerdo al comunicado del Municipio, los trabajos se deben a que "se implementará un nuevo tiempo al semáforo que permitirá el giro a la izquierda en ambos sentidos".

"Sugerimos salir antes de casa para no llegar tarde a tu destino", recomendaron en el mensaje.