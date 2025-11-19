Murió un delincuente tras una violenta persecución, vuelco y tiroteo: otros tres cómplices quedaron detenidos

Perdió la vida debido a la gravedad de las heridas que sufrió. Foto: captura.

Un delincuente murió y otros tres fueron detenidos el último martes después de una persecución que comenzó cuando el Anillo Digital detectó un auto con pedido de captura por robo. El operativo se inició en Ciudad de Buenos Aires y continuó hasta Villa Celina, en el partido de La Matanza.

Según fuentes oficiales, todo empezó alrededor de las 9:30, cuando personal de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad intentó frenar la marcha del vehículo en un control de la colectora de General Paz. Los ocupantes escaparon y se activó una persecución que avanzó varias cuadras.

La fuga terminó en la intersección de Chilavert y Bustamante, donde el auto volcó. En ese momento comenzó un tiroteo entre los cuatro sospechosos y los efectivos. Todos fueron reducidos: dos resultaron heridos y uno de ellos falleció poco después por la gravedad de las lesiones. Ningún policía sufrió heridas.

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, que deberá definir qué fuerza investigará el hecho debido a la participación de distintos cuerpos policiales.

Entre los detenidos, uno tenía pedido de captura por un homicidio cometido en 2021 durante una operación de compra y venta de dólares en Almagro. Los otros dos cuentan con antecedentes por robo.