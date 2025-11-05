Más de 200 locales participarán en todo el país de La Noche de los Alfajores

“La Noche de los Alfajores” se prepara para desplegar una verdadera fiesta del sabor y la identidad argentina. El jueves 14 y viernes 15 de noviembre, más de 200 locales en todo el país participarán de esta iniciativa que busca celebrar, promover y valorizar al alfajor argentino, uno de los productos más representativos de la gastronomía nacional.

Durante ambas jornadas, las empresas y comercios adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 50% en la compra de alfajores y otros productos, tanto en locales físicos como en tiendas online y redes sociales. Además, muchos negocios extenderán su horario de atención para que más personas puedan sumarse a esta experiencia federal y dulce.

El evento, organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a distintas empresas del sector, apunta a impulsar la innovación, la calidad y la visibilidad del alfajor argentino, consolidándolo como un ícono cultural y económico. Desde su primera edición, este movimiento ha contribuido a modernizar la industria y posicionarla internacionalmente.

Hasta el momento, más de 200 locales de todo el país confirmaron su participación, y en los próximos días se dará a conocer el mapa interactivo oficial, disponible en el sitio web www.lanochedelosalfajores.com.ar y en las redes sociales del evento (@lanochedelosalfajores). Allí se podrá consultar la ubicación de los comercios adheridos, las promociones vigentes y las novedades en tiempo real durante los dos días del evento.

Con descuentos, actividades y propuestas especiales, La Noche de los Alfajores promete reunir a consumidores, turistas y fanáticos en una auténtica celebración del alfajor argentino, combinando tradición, innovación y orgullo nacional.