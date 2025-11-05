SUPLEMENTOS
Más de 200 locales participarán en todo el país de La Noche de los Alfajores

El 14 y 15 de noviembre se celebrará una nueva edición de La Noche de los Alfajores, el evento nacional que rinde homenaje al clásico dulce argentino. Más de 200 locales ya confirmaron su participación con descuentos y promociones especiales.

“La Noche de los Alfajores” se prepara para desplegar una verdadera fiesta del sabor y la identidad argentina. El jueves 14 y viernes 15 de noviembre, más de 200 locales en todo el país participarán de esta iniciativa que busca celebrar, promover y valorizar al alfajor argentino, uno de los productos más representativos de la gastronomía nacional.

Durante ambas jornadas, las empresas y comercios adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 50% en la compra de alfajores y otros productos, tanto en locales físicos como en tiendas online y redes sociales. Además, muchos negocios extenderán su horario de atención para que más personas puedan sumarse a esta experiencia federal y dulce.

El evento, organizado por el Campeonato Mundial del Alfajor junto a distintas empresas del sector, apunta a impulsar la innovación, la calidad y la visibilidad del alfajor argentino, consolidándolo como un ícono cultural y económico. Desde su primera edición, este movimiento ha contribuido a modernizar la industria y posicionarla internacionalmente.

“La Noche de los Alfajores” llega a todo el país: habrá 2x1 y descuentos de hasta el 50% en tiendas online

Hasta el momento, más de 200 locales de todo el país confirmaron su participación, y en los próximos días se dará a conocer el mapa interactivo oficial, disponible en el sitio web www.lanochedelosalfajores.com.ar y en las redes sociales del evento (@lanochedelosalfajores). Allí se podrá consultar la ubicación de los comercios adheridos, las promociones vigentes y las novedades en tiempo real durante los dos días del evento.

Con descuentos, actividades y propuestas especiales, La Noche de los Alfajores promete reunir a consumidores, turistas y fanáticos en una auténtica celebración del alfajor argentino, combinando tradición, innovación y orgullo nacional.

