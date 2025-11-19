Le robaron una carpeta con la historia clínica de su hijo y busca recuperarla: padece una enfermedad "ultra rara"

En caso de encontrar esos papeles tirados o en la basura, pueden escribir al 2235295388.

Una familia busca recuperar una importante carpeta que contiene la historia clínica de su hijo de 6 años, quien padece una enfermedad "ultra rara", de acuerdo a su tía, y es atendido en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El padecimiento al que hizo mención es el síndrome de COPA, una enfermedad genética rara, autosómica dominante, que se caracteriza por una desregulación del sistema inmunitario, lo que provoca autoinflamación y autoinmunidad.

El hecho ocurrió hoy al mediodía, cuando la madre estacionó en Teodoro Bronzini -ex Los Andes- entre Gascón y Alberti y bajó a la vivienda de suegra. Si bien creyó que había cerrado todas las puertas del vehículo, una quedó abierta y al regresar, notó que le faltaban diversos elementos.

El hecho ocurrió en Teodoro Bronzini -ex Los Andes- entre Gascón y Alberti , por lo que se presume que los documentos habrían sido descartados en esa zona.

Entre los objetos robados, figuraban una matera y dos mochilas, una Roxy gris y blanca y otra Viamo marrón y verde, junto a toda la documentación de ella y de sus hijos.

Pero además, se llevaron una carpeta gris que contenía "todos los estudios médicos" del niño, que es lo que buscan encontrar principalmente porque contiene resultados de años previos, al igual que el resto de la documentación.

Por otra parte, la víctima también le comentó a 0223 que es docente y que en el robo perdió documentos de la escuela, por lo que apeló a la ayuda de la comunidad y pidió que en caso de encontrar esos papeles tirados o en la basura, se comuniquen al 2235295388.