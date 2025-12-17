Una tandilense fue diagnosticada con un tumor cerebral y apeló a la solidaridad para afrontar un costoso tratamiento
María Belén Cantero Rodríguez, de 31 años y quien reside en Nueva Zelanda, debe abonar una alta suma de dinero previo al inicio del tratamiento. Cómo ayudarla.
María Belén Cantero Rodríguez, una tandilense de 31 años que reside actualmente en Nueva Zelanda y requiere iniciar de manera urgente un tratamiento por un tumor cerebral agresivo, hizo público su delicado estado de salud y pidió la ayuda solidaria de la comunidad.
El caso de la mujer comenzó a mediados de noviembre de este año, cuando ingresó a la guardia por fuertes dolores de cabeza y enseguida le detectaron un tumor cerebral, por el que fue operada de urgencia.
Sin embargo, luego de la cirugía, la biopsia confirmó un diagnóstico de astrocitoma grado 4, una patología que exige intervención inmediata con quimioterapia y radioterapia para evitar la progresión de la enfermedad.
Pero al no contar con cobertura médica para este tratamiento específico en el sistema de salud local, la paciente y su familia deben afrontar un costo de 34.000 dólares neozelandeses, y además el inicio del protocolo médico está sujeto al pago previo de este monto, que excede las posibilidades económicas.
Cómo ayudar a Belén
Por este motivo, Cantero Rodríguez y sus familiares apelaron a la ayuda solidaria y habilitaron las siguientes cuentas para recibir fondos y transferirlos al centro de salud en Nueva Zelanda:
- Nombre: María Belén Cantero Rodríguez
- Alias: bellcantero.mp
- CVU: 0000003100037335677454
Por su lado, la documentación médica se encuentra disponible en la cuenta de Instagram @bell_cantero.
