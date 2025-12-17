Una tandilense fue diagnosticada con un tumor cerebral y apeló a la solidaridad para afrontar un costoso tratamiento

La patología exige intervención inmediata con quimioterapia y radioterapia para evitar la progresión de la enfermedad.

María Belén Cantero Rodríguez, una tandilense de 31 años que reside actualmente en Nueva Zelanda y requiere iniciar de manera urgente un tratamiento por un tumor cerebral agresivo, hizo público su delicado estado de salud y pidió la ayuda solidaria de la comunidad.

El caso de la mujer comenzó a mediados de noviembre de este año, cuando ingresó a la guardia por fuertes dolores de cabeza y enseguida le detectaron un tumor cerebral, por el que fue operada de urgencia.

Rodríguez Cantero ingresó el 17 de noviembre a la guardia por un dolor fuerte de cabeza.

Sin embargo, luego de la cirugía, la biopsia confirmó un diagnóstico de astrocitoma grado 4, una patología que exige intervención inmediata con quimioterapia y radioterapia para evitar la progresión de la enfermedad.

Pero al no contar con cobertura médica para este tratamiento específico en el sistema de salud local, la paciente y su familia deben afrontar un costo de 34.000 dólares neozelandeses, y además el inicio del protocolo médico está sujeto al pago previo de este monto, que excede las posibilidades económicas.

El tratamiento cuesta 34.000 dólares neozelandeses, lo que equivale a cerca de 20.000 dólares estadounidenses.

Cómo ayudar a Belén

Por este motivo, Cantero Rodríguez y sus familiares apelaron a la ayuda solidaria y habilitaron las siguientes cuentas para recibir fondos y transferirlos al centro de salud en Nueva Zelanda:

Nombre: María Belén Cantero Rodríguez

Alias: bellcantero.mp

CVU: 0000003100037335677454

Por su lado, la documentación médica se encuentra disponible en la cuenta de Instagram @bell_cantero.