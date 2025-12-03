Buscan donaciones para una enfermera del Higa que debe ser operada: "IOMA no responde como debería y el tiempo corre"

Buscan reunir donaciones para Claudia Álvarez, una enfermera del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) que debe someterse a una intervención quirúgica de la columna y el riñon.

Según indicaron en el comunicado difundido para la colecta, la mujer "es parte de los trabajadores que todos los días ponen el cuerpo por la salud de nuestra comunidad y hoy necesita un procedimiento en la columna y renal para salir adelante".

En paralelo, comentaron que "IOMA no está respondiendo como debería", por lo que mientras luchan por la cobertura, "el tiempo corre", y expresaron: "Los que trabajamos en salud sabemos lo que es poner el cuerpo todos los días por otros. Hoy nos toca ponerlo por ella.

"Si podés colaborar, aunque sea un poquito, suma muchísimo. Y si no, compartir también ayuda", pidieron desde su círculo familiar.

Asimismo, informaron que aquellos que estén dispuestos a ayudar a la profesional de la salud con alguna suma de dinero pueden hacerlo transfiriendo al alias "Juntos.por.claudia" o al CVU 0000003100046150707202, que se encuentra a nombre de Claudia Rosana Álvarez.