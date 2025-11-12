Así quedó la Escuela Primaria 21 luego de la toma y los destrozos por una denuncia de abuso

La conmoción por una violenta jornada suscitada luego de una denuncia de abuso sexual entre menores continúa en la comunidad educativa. Tal es así que los gremios docentes realizaron un paro este miércoles en Mar del Plata. Por su parte, el edificio de la Escuela Primaria 21 amaneció con daños que demuestran lo sucedido.

Derrotaron a las rejas y estallaron los vidrios. Foto 0223.

El móvil de 0223 estuvo en el lugar y retrató los destrozos en imágenes: vidrios rotos, calles con restos de basura y neumáticos quemados en el piso. Además, las docentes contaron el calvario que vivieron por las agresiones al establecimiento y a ellas mismas.

El ingreso de la Escuela Primaria 21. Foto 0223.

Los destrozos en la Escuela Primaria. Foto 0223.

La denuncia y la reacción

Dos madres denunciaron que sus hijas fueron abusadas por un alumno mayor que ellas de la Escuela Primaria N°21, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, y alrededor de 30 padres se presentaron en la institución para exigir explicaciones, lo que llevó a un clima de tensión total.

Ante la presencia de los padres, quienes se mostraron firmes en la decisión de retirar a sus hijos, los directivos se opusieron y finalmente debieron ceder y dejar que los chicos salieran de a dos por curso. Tras ello, sin los niños en la institución, pidieron explicaciones por la denuncia de las dos madres, que aseguran que un alumno de alrededor de 13 años abusó de sus hijas, de 6.

En ese marco, hubo destrozos e inició el caos en el interior de la Primaria N° 21, por lo que debió intervenir personal de Prefectura. En tanto, de acuerdo a la información a la que accedió este medio, los padres habrían intentado tomar la escuela.