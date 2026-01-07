Intentó abrir varios autos estacionados y lo atraparon

Un llamado al 911 que denunció la presencia de un hombre intentado abrir varios autos en la zona de Punta Mogotes fue aprehendido por personal policial y notificado de la formación de una causa penal.

A partir del llamado a la Central de Emergencias personal del Comando de Patrullas arribó a la zona de Croce y avenida De los Trabajadores donde el joven de 21 intentó forzar las puertas de varios rodados.

"El último fue un Ford Ka de una empresa de emergencias médicas y al ver el arribo de los patrulleros quiso escapar, pero fue reducido", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de una causa por hurto en grado de tentativa. El joven, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales.