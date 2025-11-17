Familiares de la mujer y le nena desaparecidas dieron detalles de la búsqueda: "Es todo muy raro"

Cansados de los rumores y la desinformación que rondó en las últimas horas al caso, familiares de la mujer y la nena desaparecidas en Mar del Plata se comunicaron con 0223 para aclarar cómo es la búsqueda de las dos mujeres.

Se trata de Marisa Pereyra, de 49 años, que llegó de Misiones para vivir en la ciudad. Aquí tuvo a su hija, Ángeles, de 4 años con quien vivía en el barrio Autódromo. Todo marchaba bien hasta que sus allegados advirtieron su ausencia.

Las vieron por última vez el miércoles y desde ese momento no saben nada de ellas.

"Desapareció el miércoles, es la última vez que supimos de ella. La vecina es la última que la vio, en teoría, el día 10", contó a este medio Camila, sobrina de la mujer que es intensamente buscada.

"No sabemos nada, la Policía no nos dio ninguna información. De hecho, entramos a su casa y pudimos ver cómo estaba todo", detalló la joven que alertó un dato que les llamó la atención: "Vimos que estaba todo ordenado, la cama estaba como si hubiera dormido sola sin la nena. Es raro porque cuando tenés un hijo la casa no está tan ordenada... es todo muy raro", reflexionó.

Además, señaló que hay cámaras de seguridad en la zona que serían cruciales para tener más detalles: "Una de las cámaras de los vecinos da a la puerta de ella y hay otra en la esquina de la plaza del barrio Autódromo, pero nos dicen que todavía no las vieron", lamentó Camila.

Si bien no sospechan de nadie en particular, ya que la mujer vivía sola con la nena, aseguraron que les resulta llamativo que la persona que alquilaba la casa no se presentó a denunciar.

"Si alguien la ve o sabe algo, por favor que se comunique al 911 o al 2233553922", pidió y añadió que se reunirán este lunes a las 18 en Virrey del Pino 1475 para hablar con vecinos y difundir más información.