Sube la temperatura y calma el viento: qué dice el pronóstico del tiempo para este sábado en Mar del Plata

Después de un viernes soleado pero fresco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. El organismo anunció un leve aumento en la temperatura y vientos leves.

Por la madrugada se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura de alrededor de 11 grados. El viento soplará desde el este a entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se presentará parcialmente nublado junto a un leve aumento de temperatura que llegaría a los 17 grados. El viento mantendrá su dirección pero bajará su velocidad entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la tarde el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura máxima alcanzará los 21 grados. Por su parte, el viento soplará desde el este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La noche será algo nublada con una temperatura de alrededor de 17 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.