Tragedia en ruta 11 a bordo de un patrullero: falleció un policía que chocó contra un camión

Una tragedia vial tuvo lugar este viernes a primera hora de la tarde en ruta 11, con un policía de la bonaerense fallecido tras sufrir el impacto de un camión. El efectivo circulaba a bordo de un patrullero en sentido hacia Pinamar.

Según pudo saber 0223, el móvil policial se cruzó de carril por causas que se desconocen, momento en el cual un camión que transportaba mercadería lo embistió.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 413, en los carriles descendentes de la ruta, en cercanías de Villa Gesell.

De acuerdo a lo detallado por la empresa Aubasa, concesionaria de la carretera, el siniestro tuvo lugar minutos después de la hora 13 de este 21 de noviembre, en el marco de un intenso tránsito por el fin de semana extra largo.

En la zona en donde aconteció el hecho se realizan las obras de construcción de una doble mano en ruta 11 entre los distritos de Villa Gesell y Mar Chiquita.