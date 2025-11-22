SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Roba ruedas

Roba ruedas con plus: se llevaron la de auxilio y un matafuegos

Tienen 20 y 36 años. Los atraparon en la esquina de Posadas y Arana y Goiri.

Dos sujetos fueron detenidos al intentar huir con la rueda.

22 de Noviembre de 2025 11:47

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos hombres forzando un auto estacionado en Posadas al 1700 permitió aprehenderlos cuando escapaban con la rueda de auxilio del rodado y un matafuegos.

Personal de la comisaría tercera redujo a los dos sujetos de 20 y 36 años en la esquina de Posadas y Arana y Goiri y secuestró los elementos sustraídos del Chevrolet Agile que un hombre de 44 años había dejado estacionado en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo que se tramitan en la fiscalía de Flagrancia.

En las próximas horas deberán declarar ante el fiscal Facundo De la Canale en Tribunales.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar