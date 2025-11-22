Roba ruedas con plus: se llevaron la de auxilio y un matafuegos

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos hombres forzando un auto estacionado en Posadas al 1700 permitió aprehenderlos cuando escapaban con la rueda de auxilio del rodado y un matafuegos.

Personal de la comisaría tercera redujo a los dos sujetos de 20 y 36 años en la esquina de Posadas y Arana y Goiri y secuestró los elementos sustraídos del Chevrolet Agile que un hombre de 44 años había dejado estacionado en el lugar.

Ambos fueron trasladados a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo que se tramitan en la fiscalía de Flagrancia.

En las próximas horas deberán declarar ante el fiscal Facundo De la Canale en Tribunales.