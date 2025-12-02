Robó el auto en cuotas: caminaba con una rueda, la batería y una llave cruz

Un aviso a la Central de Emergencias permitió aprehender el martes a la madrugada a un sujeto de 22 años que forzó un auto estacionado en San Juan entre Avellaneda y Alvarado y robó la batería, una rueda y una llave cruz.

A partir del aviso al 911 personal del Comando de Patrullas interceptó en la esquina de Alvarado y Guido al sujeto que caminaba con los elementos sustraídos al Peugeot 207 que un hombre de 71 años había dejado estacionado.

El joven fue trasladado a la comisaría cuarta donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa en trámite ante la fiscalía de Flagrancia.

Tiene 22 años.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la misma y el traslado a Tribunales para prestar declaración.