Brutal agresión de una vecina a una pareja: les destrozó el auto a fierrazos

Una familia del barrio La Herradura de Mar del Plata fue blanco de un salvaje ataque por parte de una vecina que este lunes a plena luz del día los atacó con un fierro y les destrozó el auto.

Yanina, una de las víctimas, contó a 0223 que el episodio se registró minutos después de las 9.15 cuando la conflictiva vecina se acercó hasta su domicilio y empezó a increpar a su marido.

Tal como se puede ver en las imágenes, la mujer que estaba acompañada por otro hombre, comenzó a golpear el vehículo Ford Focus blanco que estaba estacionado, propiedad de los dueños de la casa, causando destrozos en los parabrisas, los laterales y el techo.

El dueño de casa intentó intervenir, pero la mujer respondió con otro fierrazo hacia su persona, por lo que debió ingresar a su domicilio para resguardarse. Como consecuencia, el hombre terminó con una quebradura en uno de sus brazos.

Por su parte, aunque no se llega a ver en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, la agresora también atacó con el fierro a la dueña de la casa, quien sufrió un duro golpe en la cabeza y recibió un punto de sutura.

"A ella le molesta todo: los perros, los ruidos de los autos. Todo empieza por algo. Hoy nos echó la culpa de que le habían robado", contó Yanina, quien confió que no es la primera vez que su vecina se torna violenta.

"Nosotros no tenemos nada que ver. Estamos todo el día trabajando, haciendo cosas. Vendo verduras en la calle", agregó la víctima de 34 años.

Después del minuto de furia, la mujer regresó a su domicilio. Los damnificados se dirigieron a la comisaría con jurisdicción en la zona y radicaron la denuncia correspondiente. Luego tuvieron que asistir al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibieron las primeras curaciones.