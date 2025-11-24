Las ventas crecieron un 7,1% durante el fin de semana largo en Mar del Plata

El organismo apuesta a un incremento en las ventas con el Black Friday que llegará a fin de este mes.

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), a través de su Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), realizó un estudio durante este fin de semana extra largo para conocer el impacto en las ventas a nivel local.

Según informaron, se registró un aumento del 7,1% comparado a un fin de semana regular y el presidente del organismo, Blas Taladrid, sostuvo que se demostró la importancia de estos largos periodos de descanso para las ciudades con turismo y remarcó que, por ese motivo es necesario "que se prevean fines de semana largos todos los meses del año en el calendario de feriados del 2026".

“Ahora apostamos al Black Friday que organizamos para el 27, 28 y 29 de noviembre como movilizador de ventas en la ciudad, y además es una oportunidad para adelantar las compras navideñas aprovechando los descuentos de entre el 20% y el 50% en los comercios locales”, recordó.

Casi la mitad de los comerciantes encuestados aseguró que se cumplieron sus expectativas de forma parcial.

Por otro lado, el estudio también incluyó preguntas relacionadas a la percepción de los comerciantes con respecto a su actividad, donde el 34,7% indicó que se cumplieron sus expectativas, el 20,4% que no y el 44,9% que se cumplieron parcialmente.

En este orden, el 49% notó más gente y más ventas, el 44,9% vislumbró más gente e iguales ventas, para el 4,1% hubo más gente y menos ventas, y un 2% no vio variaciones. Y en cuanto a la afluencia turística, el 20,4% la calificó como muy buena, el 73,5% como buena y el 6,1% como regular.