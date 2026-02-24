Entre pastizales y el abandono, el pedido por el tren Mar del Plata–Miramar se renueva

Vecinos reunidos en la estación de trenes de Miramar insisten con el pedido para reactivar el servicio.

El anhelo, pese al paso del tiempo, no cesa. El pedido por la vuelta del servicio de trenes entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar sumó otro capítulo en los últimos días a partir de una nueva concentración de vecinos y referentes del partido de General Alvarado que se juntaron para visilizar su reclamo. El apoyo de las máximas autoridades de esa comuna al proyecto para restablecer el ramal no ha encontrado eco en el gobierno del entonces intendente Guillermo Montenegro y, en consecuencia, los avances han sido nulos.

Reclamo histórico en la región desde hace más de una década, el pedido volvió a tomar impulso a partir de un encuentro realizado en la estación ferroviaria miramarense, donde vecinos y referentes locales compartieron una mateada para visibilizar la iniciativa y analizar la situación actual del ramal.

La reunión vecinal en Miramar del grupo que persigue el objetivo del retorno del tren a la ciudad.

Según detalló uno de los impulsores del proyecto, Gustavo Jones, el grupo promotor continuará con actividades durante este 2026, en primer lugar, con una jornada comunitaria de limpieza en el predio de la estación de Miramar pautada para el mes de marzo, un sitio actualmente en marcado deterioro.

La iniciativa de la futura jornada busca no solo mejorar el espacio sino también dar una señal simbólica sobre la voluntad de recuperar el servicio. Las muestras en tal sentido han sido múltiples. En 2023, por ejemplo, el grupo “La Bicicleta, música para andar” lanzó la producción audiovisual “Un tren” en apoyo al plan para rehabilitar el ramal entre Miramar y Mar del Plata.

Los reclamos por la vuelta del tren a Miramar ponen el foco en la falta de interés del municipio de General Pueyrredon.

Un ramal en condiciones de poder recuperarse

Durante la reunión, los vecinos analizaron el estado de la infraestructura ferroviaria. Según indicaron, existen relevamientos realizados en los últimos años —uno de ellos por parte de Trenes Argentinos— que concluyeron que la traza se encuentra en condiciones generales recuperables. Si bien está cubierta por maleza y algunos durmientes deberían ser reemplazados, consideran que no se trata de una obra de gran envergadura.

No obstante, reconocen un punto conflictivo en la zona de avenida 39 y Tetamanti, donde construcciones avanzaron sobre el terraplén y las vías, generando un “cuello de botella” que requeriría una intervención más compleja. Aun así, sostienen que existen antecedentes en otras provincias donde se logró reubicar a familias y restituir la traza ferroviaria.

El último servicio de tren entre Miramar y Mar del Plata se realizó el 7 de enero del 2013.

En cuanto al respaldo institucional, el proyecto de reactivación cuenta desde hace años con el apoyo del gobierno bonaerense, que ha intentado avanzar en el tema con distintos representantes de los ferrocarriles.

Los impulsores, de todos modos, también admiten que el contexto nacional no resulta favorable para nuevas inversiones ferroviarias. Como alternativa, plantean la posibilidad de impulsar una empresa provincial de ferrocarriles, tomando como referencia la experiencia desarrollada en Mendoza.

Mientras tanto, el reclamo vuelve a instalarse en la agenda local con un mensaje concreto: para los vecinos, el ramal es técnicamente viable y su recuperación dependerá, principalmente, de una decisión política que lo convierta nuevamente en realidad.