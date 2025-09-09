"Los trapitos son delincuentes, no zafa ninguno": Montenegro compartió un video de un cuidacoches con antecedentes

El intendente posteó un video de un operativo en el que un cuidacohes cuenta que estuvo detenido en la cárcel de Batán.

El intendente Guillermo Montenegro compartió este martes poco después del mediodía un posteo en sus redes sociales en el que se muestra un operativo de la Patrulla Municipal mientras saca de la calle a un cuidacoches que contaba con antecedentes penales.

"Los trapitos son delincuentes. No solo por extorsionar y apretar. Si no que además también tienen causas anteriores", posteó Montenegro en sus cuentas de X y de Instagram, junto a un video en el que se ve el operativo.

El intendente comentó además que esta situación abarca a todas las personas que se dedican a cuidar autos a cambio de dinero: "Sí, todos. Sí, generalizo. Sí, meto a todos en la misma bolsa. Sí, no zafa ninguno", insistió.

En el video se observa cómo el responsable de los operativos le consulta al cuidacoches si "conoce la 44", en relación al "complejo penitenciario de Batán". "Sí, estuve detenido", le responde mientras es interrogado por la Patrulla Municipal.

"Su situación judicial sigue activa, venimos acá porque usted se puso violento y apretó a unos vecinos", le indica el funcionario, y le repite que "acá la actividad de trapito no va, escaparse como se estaba escapando recién, no va".