La reacción de Diego García, el ex Estudiantes, tras conocer su sentencia por abuso sexual

El fútbol argentino volvió a quedar envuelto en un caso judicial de alto impacto. Diego García, ex Estudiantes, Talleres y Patronato, fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, en un hecho ocurrido en febrero de 2021 cuando vestía la camiseta del equipo platense. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, puso fin a un proceso que mantuvo en vilo al mundo del deporte durante casi cuatro años.

Minutos después de escuchar el veredicto, García sufrió un desmayo en la sala. Por disposición del Tribunal, deberá cumplir arresto domiciliario en La Plata con tobillera electrónica y vigilancia constante hasta que la condena quede firme. La medida se sustentó en la supuesta “falta de peligrosidad procesal”, aunque se mantendrá bajo estricta supervisión judicial. La querella, por su parte, había solicitado una pena de diez años, mientras que la fiscalía pidió ocho. La defensa insistió en la inocencia del jugador.

El caso se originó en una fiesta realizada en una quinta de Abasto, evento al que asistieron varios futbolistas profesionales de Estudiantes —entre ellos Nazareno Colombo, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento— además de otros invitados que declararon como testigos. Aun así, sus relatos no alcanzaron para reconstruir por completo la secuencia, aunque sí para sostener la acusación principal que derivó en la condena del uruguayo.

Tras la denuncia, Estudiantes decidió separarlo del plantel y no volvió a vestir la camiseta del Pincha. A partir de allí, García inició un recorrido errante por distintos clubes: Talleres, Patronato, Emelec, Liverpool de Montevideo y finalmente Peñarol, donde disputó 46 partidos y convirtió cinco goles en esta temporada. Sin embargo, su continuidad quedó completamente condicionada al resultado judicial.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, había sido tajante en la previa del fallo: “En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato”. Con la sentencia ya pronunciada, todo indica que el club aurinegro avanzará de inmediato con la desvinculación del jugador, tal como prometió públicamente su directiva.

La condena marca un antes y un después en la carrera de Diego García, que queda prácticamente fuera del fútbol profesional mientras continúa el proceso judicial. El fallo también vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de los clubes frente a casos de violencia sexual y la necesidad de políticas más firmes para prevenir y sancionar estos hechos dentro del ambiente.