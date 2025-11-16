Carpas 2026: destacan que los precios "son muy similares a los del año pasado"

Dijeron que la carpa en el Balneario 12 "cuesta 80 mil pesos por día, que es el valor que tuvo la mayoría el año pasado".

De cara a la temporada de verano, los balnearios de La Perla y Punta Mogotes presagian una ocupación "alrededor del 70%" y valoraron que los precios "son muy similares a los del año pasado, con aumentos de un 25% o 30% como máximo". A diferencia de los hoteleros, tienen una mirada más esperanzadora.

Por un lado, el empresario Juan Salvi comentó que en la zona de La Perla se encuentran "ultimando todos los detalles de cara al inicio de las vacaciones de verano", ya que "si bien los balnearios ya están abiertos y brindando servicio de carpas y baños, a partir del 1 de diciembre comienza oficialmente la temporada con todos los servicios disponibles".

Además, expresó que "los balnearios de La Perla se caracterizan por ser un clásico de Mar del Plata", a los que asisten en su mayoría "familias marplatenses", y pronosticó una ocupación "alrededor de un 70% en promedio".

En tanto a las expectativas, el referente de la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA) sostuvo que "Mar del Plata tendrá un buen verano", debido a que considera que la ciudad "se ha convertido en un destino único que brinda opciones para todos tanto en balnearios, entretenimiento, gastronomía y hoteleria".

En última instancia, remató: "En Mar del Plata nadie se aburre, por lo que si el clima nos acompaña, tendremos una buena temporada".

Por otra parte, el dueño del Balneario 12, Augusto Di Giovanni, destacó que "Mogotes sigue siendo la segunda o tercera playa más económica y la que más servicios ofrece en en la ciudad, ya sea para el local o el turista", y explicó que "por el contexto social, la mayoría de los balnearios está en valores muy similares a los del año pasado, con aumentos de un 25% o 30% como máximo".

Puntualmente acerca de Punta Mogotes, expresó que se trata de "una playa de tinte o carácter plenamente familiar, que hoy por hoy, a pesar de encontrarse en una disputa entre el Municipio y la Provincia, se sigue ayornando, invirtiendo y espera una resolución, por el lado que sea". Y más allá del conflicto en la administración, aseguró que no por eso dejan de invertir en los balnearios "ni de apostar a este negocio que es de familias marplatenses, salvo en dos casos".

Al mismo tiempo, Di Giovanni recordó que los precios fueron publicados el 30 de junio y que ofrecen "cuatro cuotas sin interés por transferencia para quienes querían pagar antes y no tener el gasto junto".

Y en cuanto a los aranceles, señaló que la carpa en el Balneario 12 "cuesta 80 mil pesos por día, que es el valor que tuvo la mayoría el año pasado", y lo calificó como "súper competitivo", a la vez que dijo que a nivel de reservas no explotó pero está bien vendido".