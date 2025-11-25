Imparable: Quilmes goleó a Pergamino y estiró su invicto a cinco encuentros

El equipo de Javier Bianchelli sumó su quinta victoria al hilo en el torneo y aún no conoce la derrota desde que comenzó la temporada.

Otra vez fue una noche soñada para Quilmes. Con eficacia en todos los rubros y una buena defensa, el equipo de Javier Bianchelli le ganó 84-62 a Ciclista de Junín para sumar su quinta victoria consecutiva en este arranque de la Liga Argentina de Básquet.

Desde el inicio, el "Cervecero" buscó imponer condiciones. Con una rotación de 12 jugadores, incluidos varios juveniles que respondieron con personalidad y puntos, el local encontró soluciones en todas las líneas. "Juane" De la Fuente brilló con 19 unidades y Darry Moore lo siguió con 18, convirtiéndose en los pilares ofensivos de un equipo que cada vez juega con mayor confianza. El 19-16 del primer cuarto marcó un trámite parejo, aunque ya se veía un local más firme en ambos costados.

El segundo cuarto fue un quiebre. La defensa quilmeña volvió a ser determinante, secando a Ciclista y permitiendo que la ofensiva fluya con criterio. Alderete y Dominé fueron claves en ese tramo, especialmente este último con dos triples consecutivos que estiraron la diferencia a 11 puntos. Con el correr de los minutos, esa ventaja se transformó en una brecha cómoda: 45-33 al entretiempo, con un Quilmes que dominaba el ritmo del partido.

El golpe final llegó en el tercer capítulo. El conjunto de Luro y Guido salió del descanso con un 5-0 y ajustó aún más la marca, permitiendo apenas dos puntos en los primeros cinco minutos. Con eficacia en ataque y un rival sin respuestas, la máxima llegó a 19 (56-37) y el encuentro comenzó a inclinarse definitivamente para el local. El 58-44 del cierre del cuarto solo confirmó que la noche era rojiblanca.

En el tramo final, Bianchelli aprovechó para darle minutos y confianza a los juveniles, que no solo acompañaron sino que también aportaron puntos y buenas decisiones. Ciclista, pese al esfuerzo, ya no tenía margen para revertir la historia. Quilmes cerró otra actuación contundente, apoyado en una defensa que volvió a ser su principal arma y en un ataque cada vez más equilibrado. El 5-0 lo deja como el único invicto de la Conferencia Sur y como uno de los grandes animadores de este inicio de temporada.

El próximo partido del "Cervecero" será el viernes nuevamente en condición de local, en el José Martínez, cuando reciba a partir de las 21 horas a Pico FC en busca de sumar la sexta victoria al hilo en el torneo.

Fotos: Prensa Quilmes

Síntesis: De La Fuente 19, Moore 18, De Miguel 9, Diarra 9, Alderete 6. Dominé 6, Ludueña 5, Ríos 5, Labrador 3, Giaccone 3, Luna 1.