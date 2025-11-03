Unión no tuvo el debut esperado en la Liga Argentina

En el inicio de la Liga Argentina 2025/26, Unión cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 96 a 85 en el Polideportivo Islas Malvinas. El equipo de Juan Aquino tuvo un buen arranque, pero el "Lobo" se impuso con mayor eficacia en el cierre.

El encuentro comenzó favorable al conjunto marplatense, que encontró rápidamente el gol externo en las manos de Guillermo Navarro, autor de dos triples consecutivos para sacar una ventaja de diez puntos (26-14). Sin embargo, la visita reaccionó con buenos pasajes de Agustín Vergara y Ezequiel Paz, y logró cerrar el primer cuarto apenas un punto abajo (27-26).

En el segundo parcial, Gimnasia aprovechó su efectividad en el perímetro para revertir el marcador y escaparse 39-30. Unión respondió con un triple de Matías Bernardini y una corrida de Álvaro Yarza para acortar diferencias, aunque el Lobo se fue al descanso largo arriba 51-47. En el tercer cuarto el desarrollo fue parejo hasta los minutos finales, cuando la visita volvió a estirar la diferencia y cerró el parcial 73-63.

A pesar de los intentos del Celeste por volver al juego, Gimnasia logró sostener la ventaja en el tramo final. Un triple de Agustín Vergara, figura del partido, a falta de un minuto y medio, terminó de sentenciar el juego. El resultado final fue a favor de la visita por 96-85.

Unión buscará recuperarse este miércoles, cuando reciba a Provincial de Rosario nuevamente en el Polideportivo Islas Malvinas.

