Paro de colectivos en el AMBA: cuánto durará y a qué líneas afecta

El conflicto del transporte volvió a escalar en el AMBA en medio de la suba del boleto y la disputa por los subsidios. La UTA ratificó que este viernes habrá paro si los choferes no cobran el salario completo durante el jueves, algo que las cámaras empresarias no garantizan.

Si no se paga el sueldo en tiempo y forma, no habrá colectivos el viernes. Las empresas sostienen que todavía no recibieron los fondos necesarios y advierten que solo podrán abonar en cuotas, lo que deja la negociación en un punto muerto y con nula expectativa de conciliación obligatoria.

El paro duraría, en principio, 24 horas, y hay al menos 100 líneas nacionales afectadas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense, entre ellas están las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22 y 24. El conflicto se arrastra desde hace dos semanas, cuando las compañías avisaron que no podían afrontar ni los sueldos ni el medio aguinaldo. Desde ese momento, el gremio marcó una línea firme: “empresa que no paga, unidad que no sale”, una postura que mantiene la tensión al límite ante la falta de respuestas oficiales.

Tanto la UTA como las cámaras coinciden en que no es posible dictar conciliación obligatoria, ya que no se discute una paritaria abierta, sino el incumplimiento de un acuerdo previo. Por eso, el gremio remarcó que técnicamente no habrá paro, sino una “abstención de tareas con presencia en los lugares de trabajo”, lo que permitiría restablecer el servicio si se deposita el salario durante la jornada.

Mientras tanto, el Gobierno reafirma que no aumentará los subsidios, alineado con su hoja de ruta fiscal y los compromisos asumidos ante el FMI. En paralelo, los usuarios del AMBA vienen de dos subas fuertes del boleto entre noviembre y diciembre, que tampoco alcanzaron para destrabar la negociación.