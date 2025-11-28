Crimen de Luciano Olivera: hallaron culpable al policía

El jurado popular hallo culpable por homicidio agravado por uso arma de fuego, alevosía y abuso de las funciones al policía que en diciembre de 2021 mató de un disparo a Luciano Olivera en la ciudad de Miramar.

Minutos después de las ocho de la noche los doce jurados titulares terminaron de deliberar y comunicaron al Juez Facundo Gomez Urso la decisión que tomaron de hallar culpable a Maximiliano González.

A la espera de la audiencia de cesura, la calificación decidida -pedida por la fiscalía y el representante del particular damnificado - prevé una pena de prisión perpetua.

Al termino de la decisión del jurado, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que la decisión "es un alivio que el pueblo haya condenado y es un aliciente para la madre que recibe un poco de justicia aunque nada de esto le devuelve a su hijo".

"A Luciano lo mató un policía que quiso echarle la culpa a la fuerza. Él (González) fue quien decidió sacar su arma y pegarle un tiro en el pecho a una criatura de 16 años, eso tiene que quedar claro", señaló.

Gatillo fácil

En la madrugada del 10 de diciembre, un móvil del Comando de Patrullas de Miramar acudió tras un llamado al 911 al anfiteatro ubicado en el centro de la ciudad y comenzó a perseguir la moto Yamaha YBR 125 que manejaba Luciano Olivera hasta la avenida 9 entre calles 34 y 32.

La víctima se encontró de frente con otro patrullero, una camioneta Toyota Hilux de la que descendieron tres uniformados. En ese momento Maximiliano González –que estaba ubicado en la parte trasera izquierda del rodado- le apuntó con su pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones- y le disparó a una distancia mayor a un metro.

La madre de Luciano, allegados y amigos acompañaron el debate. (Foto: archivo 0223).

Tal como se informó oportunamente, las pericias determinaron el normal funcionamiento del arma en los seguros y en el resto de los mecanismos, lo que descartó el supuesto disparo accidental que el imputado les dijo a sus compañeros.