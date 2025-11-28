La emotiva despedida de River a los ídolos que se van
Semana de decisiones importantes en el "millonario". Marcelo Gallardo le comunicó que no los iba a tener en cuenta a cuatro héroes de Madrid y el club puso sentidos mensajes en redes sociales.
28 de Noviembre de 2025 23:05
Por Redacción 0223
PARA 0223
No es una semana más para los hinchas de River. Para River en general. Por un lado, la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura dejó una nueva herida abierta y, encima, se terminó el ciclo de cuatro jugadores que fueron muy importantes en la historia reciente y que Marcelo Gallardo prescindió de ellos para lo que viene. Enzo Pérez, Milton Casco, "Nacho" Fernández y "Pity" Martínez fueron despedidos por el club con cortos pero contundentes y sentidos mensajes.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar