La emotiva despedida de River a los ídolos que se van

No es una semana más para los hinchas de River. Para River en general. Por un lado, la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura dejó una nueva herida abierta y, encima, se terminó el ciclo de cuatro jugadores que fueron muy importantes en la historia reciente y que Marcelo Gallardo prescindió de ellos para lo que viene. Enzo Pérez, Milton Casco, "Nacho" Fernández y "Pity" Martínez fueron despedidos por el club con cortos pero contundentes y sentidos mensajes.