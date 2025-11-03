Una rueda voló de un circuito a otro y un marplatense lo esquivó de milagro: las imágenes

Una situación de mucha tensión y peligrosidad se vivió en el Sprint de la Sudam Senior de IAME Senior Series en el Kartódromo de Buenos Aires, cuando todo se desarrollaba con absoluta normalidad y un piloto marplatense se encontró con un obstáculo inesperado. Por suerte, tanto Ulises Cepeda como el resto de los piloto, lograron esquivar la rueda que voló desde el Autódromo contiguo, y terminó quedando como una anécdota que quedó grabada en la cámara a bordo del karting del representante de nuestra ciudad.

Las competencias se disputaban de manera simultanea en dos circuitos diferentes cuando un accidente en el Top Race, en el Autódromo de Buenos Aires, produjo que el auto de Luis Gastaldi perdiera una rueda que pasó por encima del paredón y, según confiaron testigos de la situación, cayó en un sector de pasto que amortiguó la carrera y pasó por la pista antes de la fila de kartings que encabezaba Cepeda.

Asimismo, los pilotos debieron esquivar un semieje que quedó en la pista, donde también cayeron pedazos del paredón. La imágenes en la cámara a bordo del marplatense muestra el peligro que corrieron los kartings.

