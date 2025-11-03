Un hombre le gritó obscenidades y quiso tocar a alumnas de un colegio del centro

El degenerado fue capturado a las pocas cuadras, en Falucho y Mitre.

Detuvieron esta tarde a un hombre de 42 años que le gritó obscenidades e intentó tocar a alumnas de 13 años de la Escuela N° 24 Manuel Belgrano, ubicada en Mitre entre Alberti y Gascón.

La denuncia fue realizada por la directora de la institución, quien aseguró que el degenerado había manifestado improperios hacia las menores y querido tocar a una de ellas, aunque sin lograrlo.

Además, la mujer le advirtió a las autoridades que el agresor se había escapado en dirección a Falucho y Mitre, donde se volvió violento con el personal policial y finalmente logró ser capturado.

Una vez aprehendido, la fiscal Mariana Baqueiro ordenó que se labren actuaciones por “Infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73”, pero le otorgó la libertad al malviviente.

