Un hombre le gritó obscenidades y quiso tocar a alumnas de un colegio del centro
La situación se registró en la Escuela N° 24 Manuel Belgrano, cercana a la Plaza Mitre, y el sujeto fue detenido por personal policial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Detuvieron esta tarde a un hombre de 42 años que le gritó obscenidades e intentó tocar a alumnas de 13 años de la Escuela N° 24 Manuel Belgrano, ubicada en Mitre entre Alberti y Gascón.
La denuncia fue realizada por la directora de la institución, quien aseguró que el degenerado había manifestado improperios hacia las menores y querido tocar a una de ellas, aunque sin lograrlo.
Además, la mujer le advirtió a las autoridades que el agresor se había escapado en dirección a Falucho y Mitre, donde se volvió violento con el personal policial y finalmente logró ser capturado.
Una vez aprehendido, la fiscal Mariana Baqueiro ordenó que se labren actuaciones por “Infracción al artículo 78 del Decreto Ley 8031/73”, pero le otorgó la libertad al malviviente.
