La novia de "Pata de Palo" Cornejo quedó en libertad

La pareja de Matías “Pata de Palo” Cornejo, uno de los sujetos que murió tras una toma de rehenes y tiroteo en el barrio Libertad que había sido detenida la semana pasada por circular a bordo de un auto con pedido de secuestro fue excarcelada hace minutos y recuperó la libertad.

A Brisa Paz, de 24 años, la detuvieron el 28 de octubre pasado durante el desalojo de una casa en Tucumán casi Pringles y llegó a bordo de un automóvil Peugeot 208 para retirar algunos elementos de la propiedad. Los oficiales verificaron el rodado y confirmaron que registraba un pedido de secuestro activo por robo solicitado por la comisaría undécima de La Matanza.

La imputada fue aprehendida en Tucumán casi Pringles

Luego de las primeras actuaciones la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro había solicitado la conversión de la aprehensión en detención. Esa medid fue avaladas por el Juez de Garantías Juan Tapia y la joven quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En el Juzgado de Garantías N°4 el abogado penalista Javier Delatore pidió la excarcelación al considerar la pena en expectativa por el delito de encubrimiento, la falta de antecedentes penales y la existencia de un domicilio certificado. Al cierre de la audiencia, Paz quedó en libertad desde la Unidad Penal N°50 de Batán.