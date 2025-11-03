Extienden el alerta amarillo por tormentas fuertes en Mar del Plata

Más temprano, el SMN había advertido sobre un frente de tormentas que se asentará en la zona.

Después de un inicio de semana agradable, se prevén tormentas fuertes y una máxima de 18° y una mínima de 12° para este martes en Mar del Plata, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que renovó el alerta amarillo hasta la madrugada.

Según el organismo, las precipitaciones de mayor intensidad se esperan durante la madrugada y a la mañana están previstos chaparrones, con 15° y viento del este a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

No se esperan más lluvias para el miércoles en la ciudad, que será más fresco.

Y si bien por la tarde continuará lloviendo con más fuerza y no variará el tiempo, el viento sí soplará con más fuerza y las ráfagas del sudeste podrán alcanzar hasta los 50 km/h.

Finalmente las lluvias cesarán por la noche y la temperatura llegará a un piso de 13°, acompañados por las mismas ráfagas de viento que a la tarde, para dar comienzo a un miércoles sin agua y una máxima de 15° y mínima de 10°.