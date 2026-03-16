Suspendieron las clases de este martes a la mañana en Mar del Plata: ¿Qué sucede con el turno tarde?

Rige un alerta naranja en la madrugada y mañana de este martes en Mar del Plata.

Después de horas de incertidumbre, el Municipio resolvió suspender las clases para este martes en el turno mañana en todo el ámbito de General Pueyrredon debido a los alertas amarillo y naranja emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Los informes y los modelos que nos fueron llegando acerca de lo que se viene de ahora en adelante, nos hablan quizá de una adversidad que puede ser más profunda que lo que ha pasado hasta ahora. Por tal motivo, confirmamos la suspensión de clases para el ciclo lectivo del turno mañana de este martes”, comunicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez.

¿Y el turno tarde?

En tanto al turno tarde, desde el Gobierno municipal aclararon que dependiendo de cómo se desarrolle la advertencia climatológica informarán si la medida se extiende o no.

“A las 10 del martes evaluaremos en qué condiciones está la ciudad, en qué condiciones están los modelos climáticos y decidiremos en consecuencia si ampliamos la medida al turno tarde”, precisaron.

Se registraron dos caídas de árboles por la tormenta de esta mañana.

“Somos cautelosos y no queremos acelerar decisiones que le cambian la vida cotidiana a las familias. Suspendemos en el turno mañana para resguardar la integridad de toda la comunidad educativa, para tener menos tránsito y dar respuestas operativas en el caso de que sean necesarias. Queremos ir avisando esto para que todos nos organicemos mañana”, concluyó el funcionario municipal.