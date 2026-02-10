"No se puede pasar de la basura que hay": exigen intervención municipal por el estado de las calles

Las calles del barrio Las Heras evidencian una clara falta de intervención prolongada en el tiempo.

Al igual que hace unos días el reclamo fue de los vecinos de Alfar, frentistas del extremo sudoeste de Mar del Plata también elevaron sus quejas por el avanzado deterioro de las calles y los microbasurales que impiden el paso. "No se puede ni pasar de la basura que hay", insisten.

La protesta se trata de los habitantes del barrio Las Heras, donde las calles de tierra con pozos de gigantes dimensiones vuelven la zona intransitable, sumados a la sorprendente cantidad de basura acumulada en cada cuadra.

De acuerdo al video filmado por un vecino que recorría en moto la zona de Nápoles (Diagonal Génova) y Mac Gaul, se percibe que las vías de tránsito se encuentran totalmente dañadas, casi sin sectores aptos para la circulación.

Debido a la indignación por la nula intervención del Gobierno municipal, el motociclista denunció que el barrio Las Heras "está completamente abandonado y si seguís un poco más adelante directamente no se puede ni pasar".

"Tenés que buscar por dónde pasar y no caerte", explicó mientras analizaba la manera de cruzar un charco gigantesco, al mismo tiempo que detalló que "está lleno de basura por todos lados" y le pidió al intendente Agustín Neme "que haga algo".