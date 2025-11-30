Oficial: cuándo será el próximo fin de semana largo de diciembre

El feriado del 8 de diciembre conforma un fin de semana de tres días.

El último mes del año cuenta con dos feriados inamovibles y uno de ellos conforma un receso extendido para gran parte de la ciudadanía argentina, por lo que es importante conocer cuál es el próximo feriado largo de diciembre, según la ley.

De acuerdo al calendario de feriados que difunde el Ministerio del Interior, el lunes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible, por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción de María.

En esta jornada, entonces, rigen las normas de descanso dominical y el empleado que preste sus servicios durante el feriado deberá cobrar el doble de una jornada habitual.

Así será el próximo fin de semana XL de diciembre

El feriado cae en día lunes y al ser inamovible, no se traslada a ninguna otra fecha, según lo establece la ley 27.399. De esta manera, queda configurado un finde semana extra largo, conformado por el sábado 6, domingo 7 y lunes 8.

En el último fin de semana largo, cerca de 160 mil turistas visitaron Mar del Plata.

El 8 de diciembre es una fecha significativa en la Argentina, marcada como feriado nacional y el día tradicional para armar el árbol de Navidad. Esta jornada conmemora la Inmaculada Concepción de María, una de las festividades litúrgicas más importantes para el catolicismo. Esta celebración se enfoca en el dogma católico que sostiene que la Virgen María fue concebida sin pecado original.

A su vez, en la misma jornada se lleva a cabo el armado del árbol de Navidad, una costumbre muy arraigada en la cultura argentina. Aunque no tiene un origen religioso, la coincidencia temporal ha consolidado esta fecha como el inicio oficial de la decoración navideña.