Plus Ultra llega a Argentina: vuelos directos a Madrid desde u$s 640 y nueva competencia para Iberia y Aerolíneas Argentinas

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas confirmó oficialmente su llegada a la Argentina, marcando un nuevo capítulo en la competencia por los vuelos intercontinentales entre Buenos Aires y Europa.

La compañía operará su ruta directa entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) y Madrid-Barajas (MAD) a partir de mayo de 2026, con pasajes de lanzamiento desde u$s 640, un valor hasta 50% más bajo que el de sus competidores directos.

En su primera etapa, Plus Ultra ofrecerá dos frecuencias semanales —los jueves y domingos—, pero planea duplicar la operación a cuatro vuelos por semana a partir de julio de 2026, coincidiendo con la temporada alta invernal argentina y el verano europeo.

La tarifa promocional de u$s 640 está sujeta a una restricción de equipaje: solo incluye una valija de cabina y un artículo personal. No obstante, la aerolínea ofrecerá tarifas superiores con franquicias ampliadas y opciones flexibles de cambio.

“Queremos ofrecer una alternativa accesible y confiable para los viajeros argentinos, conectando directamente con España a precios competitivos”, indicó Roberto Roselli, CEO de Plus Ultra.

Impacto en el mercado aéreo argentino

La llegada de Plus Ultra promete sacudir el mercado del corredor Buenos Aires–Madrid, uno de los más demandados del país.

Hasta ahora, las aerolíneas que operan vuelos directos —Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas— mantienen precios muy por encima de la nueva competidora.

La diferencia de precios podría forzar a las aerolíneas tradicionales a ajustar sus tarifas o reforzar sus servicios diferenciales, especialmente frente a un público que busca viajar al exterior en un contexto económico desafiante.

Fundada en 2011 , Plus Ultra opera desde Madrid-Barajas con una flota de aviones Airbus A330 y actualmente desarrolla un plan de expansión hacia América Latina , que incluye duplicar su flota y abrir nuevas rutas en la región.

Además de Plus Ultra, el mercado argentino también espera el arribo de World2Fly, otra aerolínea española vinculada al grupo Iberostar, que planea operar desde el aeropuerto de Rosario una vez concluidas las obras de infraestructura.

El anuncio de Plus Ultra coincide con un momento de crecimiento moderado del turismo emisivo argentino . Según el Indec , en septiembre de 2025 las salidas al exterior crecieron un 21,8% interanual , aunque fue el aumento más bajo desde agosto de 2024.

Europa se mantiene como el tercer destino más elegido por los argentinos, detrás de Brasil y Chile. La reducción de tarifas y la mayor conectividad aérea podrían reactivar la demanda y facilitar los viajes internacionales en 2026.