Neme: "Mar del Plata tiene la misma programación de eventos que está teniendo Europa"

El intendente Agustín Neme encabezó este martes la tradicional Bendición de las Aguas en la Escalera Imperial en el Paseo Las Toscas, recientemente puesta en valor. Durante la ceremonia, presagió que "vamos a tener una gran temporada” y remarcó que "Mar del Plata tiene la misma programación de eventos que Europa".

El acto contó con la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, que interpretó el Himno Nacional Argentino, además de Camila Galarraga (voz) y Lucas Nemi (guitarra) del ensamble del Instituto Romairone y la Guardia Nacional del Mar, que desarrolló un número musical. Pór su lado, el obispo Ernesto Giobando realizó la innovación religiosa.

En ese marco, Neme consideró que “vivimos en una ciudad increíble, que tiene todo”, y aseguró que se encuentra con "muchísimas expectativas en lo que viene, entendiendo que la temporada para Mar del Plata siempre es de 12 meses", y que lo vivimos el último fin de semana largo con un récord de más de 158.000 visitantes".

"En pocos días, Mar del Plata tiene la misma programación de eventos que Europa. Eso era impensado. Tener las marcas que tenemos en nuestra ciudad, hace seis años, era impensado. Dos Coto, un Hard Rock Café y ni hablar de Starbucks. Todos los eventos que Mar del Plata propone con la vinculación público privada. General Pueyrredon es un municipio que empuja y acompaña, que quita trabas para que el privado pueda darle más opciones, no solo a los vecinos, sino también a quienes nos visitan con ofertas para todo público”, detalló.

Asimismo, el jefe comunal precisó que en la ciudad "las individualidades no van, acá importa lo colectivo", y sostuvo que debemos "cuidar a quien trabaja en el mar, a quien viene a disfrutar del mar, cuidarnos entre nosotros, ser empáticos con quienes nos visitan, con todo lo que tenemos por delante, ser respetuosos y cuidar lo que hemos logrado hasta el momento”.

“Mar del Plata es hermosa, la tenemos que cuidar y ser positivos en lo que viene. Estamos trabajando y empujando por Mar del Plata. Yo, en lo personal, tengo muchísimas expectativas en lo que viene. Invitamos a la gente a que se acerque a nuestra ciudad, que se lleve una experiencia como siempre propone Mar del Plata. No tengo dudas de que vamos a tener una gran temporada”, concluyó Neme.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt; la rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), Mónica Biassone; jefes y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad; legisladores; concejales; integrantes del cuerpo consular; representantes de las universidades; integrantes del Departamento Ejecutivo y de entes municipales; empresarios; y Pablo Aráuz Peralta Ramos, familiar director del fundador de la ciudad.