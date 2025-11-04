El dólar oficial cayó luego de tres ruedas al alza y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial cayó este martes luego de tres ruedas al alza en el segmento mayorista y mantuvo una brecha del 3% con el techo de la banda, pese a la fuerte suba del lunes y en la antesala de una licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

Según replicó Ámbito, el tipo de cambio mayorista cerró a $1.454 para venta, una baja de 1,9% (-$28) con respecto al cierre del lunes. En la jornada, el techo de la banda se ubicó en $1.498.

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.439,15 para la compra y $1.491,81 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (Bcra). En tanto, en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista retrocedió $15 a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta

El dólar blue subió $15. El billete paralelo cerró este martes a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta. De esta manera, la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 0,4%.

El dólar CCL cotiza a $1.510,32 y la brecha con el dólar oficial es de 3,9%. El dólar MEP opera a $1.489,84 y la brecha con el dólar oficial es de 2,5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.930,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.506,99.