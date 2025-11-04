Video: invasión de ratas a metros de un jardín de infantes de un barrio de Mar del Plata

Vecinos del barrio Belisario Roldán, del oeste de Mar del Plata, expresaron su preocupación ante una invasión de ratas en un terreno baldío.

A través de un video al que tuvo acceso 0223, se observa como decenas de ratas se encuentran en un predio, ubicado en Alvarado y Chilavert (194). En las imágenes se ven los roedores como han tomado por completo el predio y en gran número pueden verse a plena luz del día.

La preocupación de los vecinos es por demás acertada: el baldío está frente al Centro de Compras Belisario Roldán y a unos 50 metros de la Escuela Primaria 14 y el Jardín Municipal 11.

"Hace dos días trabajadores de la Municipalidad estuvieron limpiando el terreno pero no desratizaron, por lo cual la situación continúa. Y también tenés a algunos vecinos que tiran basura a toda hora", se quejó Luciana, una de las trabajadoras del paseo de compras.

Según lamentaron otros lectores a este medio, la situación tiene en vilo a la población de la zona ya que son muchísimas las personas que transitan por el lugar para dirigirse a los establecimientos educativos o para realizar las compras.