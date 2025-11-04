Marixa Balli se emocionó al realizar un plato que la remontó a sus días en Mar del Plata

La bailarina marplatense Marixa Balli hizo un recorrido emocional por fuertes episodios de su vida en Masterchef Celebrity Argentina cuando la consigna del plato del programa 13 le pidió realizar una comida que le permitiera hacer un viaje al pasado.

La creadora de "La Cachaca" primero rompió en llanto ante la visita a la estación de cocina de Germán Martitegui. Decidió hacer una pasta que solía cocinar su padre durante su infancia en la ciudad, aunque no contaba con la receta completa a causa de que su madre no la recuerda bien.

Más tarde, Marixa se presentó ante el jurado completo con unos tagliatelle con salsa de cebolla morada, calabaza al horno y panceta, y rompió en llanto tras hacer una fuerte reflexión: “La cocina tiene algo de melancolía. Los platos te traen a la familia… y cuando esos eslabones se van yendo, y la familia se achica… primero fue mi padre y después mataron a mi hermano. Cambió mi vida".

Donato de Santis le agradeció a Marixa por compartir sus sentimientos con ellos en Masterchef Celebrity, y Damián Betular elogió el plato que hizo, y le pidió que esté orgullosa de cómo va creciendo en el programa. “Tenete fe que este es el camino, atesorá esta receta que es excelente”, le aseguró el pastelero.

“Hay un mundo en el sabor y es la primera vez que te veo completamente conectada con lo que hiciste”, le indicó Germán a Marixa, que contestó que siente que su padre y su hermano la están viendo.

“La vida me dio una familia maravillosa que me la destrozaron de manera cruel”, lamentó Balli entre lágrimas, y añadió: “Yo trato siempre de sonreír porque eso es lo que me hace sentir viva”.

La vida de Marixa Balli está marcada por momentos de gran dolor y tragedia que han dejado huellas profundas en ella. Uno de los episodios más devastadores ocurrió en el año 2000, cuando sufrió un accidente automovilístico en la Ruta 2 mientras viajaba con su pareja, Mariano Fischer. El vehículo volcó violentamente y dio más de una decena de vueltas. Él murió en el acto, mientras que Marixa sobrevivió con graves heridas. Estuvo internada en terapia intensiva y, según las propias palabras de Balli, fue un milagro que saliera con vida.

La empresaria recordó que el accidente se dio cuando volvía de Mar del Plata donde había estado visitando a su padre que había sido dado de alta después de un largo periodo de internación.