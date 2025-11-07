Huyeron en moto de un control policial y los pararon tras una persecución

Dos motos con cuatro ocupantes en el barrio San José. Eso fue lo que advirtieron los oficiales de la comisaría segunda el jueves a la noche cuando decidieron interceptar los rodados que se dieron a la fuga.

Los oficiales vieron las dos motos en la zona de Almafuerte y 20 de septiembre y con el apoyo del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) comenzaron a perseguirlos hasta que interceptaron a uno de los rodados en la intersección de calle De los Inmigrantes y San Salvador.

Tienen 19 y 24 años.

Al revisar el rodado KTM Duke 200 que no tenía chapa patente colocada confirmaron que la numeración de motor y chasis vía no registraba impedimento legal alguno por lo que labraron actuaciones por el delito de averiguación de ilícito.

Una vez labradas las tareas de rigor, el fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) dispuso la libertad de los sujetos de 19 y 24 años a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.