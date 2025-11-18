Organizaron un encuentro de motos, les advirtieron que no estaba autorizado e intentaron hacerlo igual: infracciones, incautaciones y aprehendidos

Las motos incautadas en Tandil sobre las que se registraron múltiples infracciones.

Al igual que sucede en Mar del Plata, donde el desborde en la vía pública vinculado a las motos generó un reciente episodio de gran impacto, en la ciudad de Tandil también se viven desde hace mucho tiempo situaciones muy problemáticas en torno al tema, incluso, con hechos de trágico desenlace y sucesos que terminaron con inspectores gravemente heridos. El último hecho al respecto en el distrito serrano tuvo lugar este lunes en la noche, a partir de la convocatoria pública para una caravana.

El evento, impulsado en memoria de un joven motociclista fallecido el 17 de septiembre, no estaba autorizado y movilizó a la comuna tandilense en conjunto con autoridades del gobierno bonaerense a través de las fuerzas de seguridad provinciales, a advertir a los organizadores y posibles participantes de que se harían operativos de control para impedir el desarrollo del encuentro.

Al abordar a los motociclistas que querían participar de la caravana, los inspectores procedieron a realizar actuaciones por distintas infracciones a las normativas vigentes.

Sobre las motos incautadas en Tandil se detectaron infracciones a la ley de tránsito.

En consecuencia se detectaron 69 infracciones por faltas como no tener licencia, no contar con cédula verde, no tener seguro, circular sin chapa patente, sin casco o sin espejo y exceso de decibeles. A raíz de las infracciones detectadas, los inspectores de tránsito incautaron 15 motos.

Además, se precisó que las actuaciones efectuadas por los agentes municipales y los efectivos de la policía fueron por infracciones a la ley de tránsito, desobediencia, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

En ese sentido se informó que los efectivos policiales aprehendieron a dos personas por desobediencia y a una por encubrimiento.