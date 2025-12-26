Desde el Sindicato de Guardavidas y Afines (Siga) anunciaron una nueva medida en el marco de la disputa salarial que mantienen con los concesionarios: se trata de una movilización a realizarse este viernes 26 desde las 10.30 en la Escollera Norte.

Se trata del reclamo por un incremento salarial, que los llevó a mantenerse en estado de alerta desde hace semanas luego de no llegar a un acuerdo con las empresas responsables de los balnearios.

Se agrava el conflicto con guardavidas: realizarán una movilización este viernes

"Ante la negativa de los concesionarios de otorgar un incremento salarial acorde a la equiparación de los sueldos, salimos a la calle a defender nuestros derechos", explicaron en la convocatoria.

Integrantes de la comisión directiva del Siga invitaron a todos los guardavidas y ampliaron el llamado a los aspirantes, familiares y toda la comunidad para sumarse a la movilización.

En conflicto desde principios de diciembre

El diálogo comenzó hace varias semanas pero nunca se llegó a buen puerto. Tras no alcanzar un acuerdo salarial en el marco de las negociaciones paritarias, el gremio resolvió declararse en estado de alerta y movilización, con la advertencia de iniciar manifestaciones públicas en caso de que la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra) mantenga su negativa a mejorar la propuesta salarial.

Guardavidas realizarán una movilización y analizan una medida de fuerza. Foto: archivo 0223.

Según el secretario general del sindicato, Néstor Nardone, los empresarios del sector se “plantaron en un número que no les sirve a los trabajadores” y la oferta salarial se encuentra incluso por debajo de la paritaria acordada con el municipio.