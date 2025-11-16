Los estremecedores datos de la autopsia de la psiquiatra asesinada en La Plata

Su domicilio estaba todo revuelto y faltaba su celular, por lo que se cree que fue un homicidio en ocasión de robo.

La autopsia al cuerpo de Virginia Franco, la psiquiatra de 69 años que fue encontrada asesinada en su casa de La Plata, confirmó que la mujer luchó por su vida y murió desangrada producto de un corte profundo en el cuello.

La víctima falleció a causa de un shock hipovolémico y "perdió mucha sangre”, de acuerdo a una fuente judicial. Además, tenía cortes en las manos y antebrazos, “lo que indica que intentó protegerse del ataque y fue una muerte violenta”, según informaron a TN.

Los investigadores constataron que su domicilio estaba todo revuelto y que faltaba su celular, lo que reforzó la hipótesis de un hecho delictivo previo al crimen. Con estos datos, la causa fue recaratulada como “homicidio en ocasión de robo”.

El amigo de la víctima fue quien encontró el cuerpo y llamó a las autoridades.

El asesinato de Virginia Franco fue descubierto el sábado, cuando un amigo de la víctima fue hasta su vivienda ubicada en Cantilo entre 15A y 17, en City Bell, y la encontró muerta y sobre un charco de sangre.

En tanto, el amigo de Franco fue demorado de forma preventiva, pero luego quedó en libertad. Es que en principio se sospechaba que estaba relacionado al hecho, ya que el sujeto tenía la suficiente confianza con la víctima como para manejar sus cuentas bancarias.

Sin embargo, no está siendo investigado -al menos por el momento-, y la policía trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir los movimientos previos y posteriores al hecho.