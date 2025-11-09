Los marplatenses fueron determinantes: Dibu Martínez y Buendía le dieron la victoria al Aston Villa

El arquero marplatense fue una de las figuras del Aston Villa en la goleada del conjunto "Villano". Mientras que el mediocampista anotó un golazo de tiro libre.

El Aston Villa de Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía parece haber dejado atrás su mal comienzo de temporada y está nuevamente en carrera. Tras un inicio irregular en la Premier League, el conjunto dirigido por Unai Emery volvió a mostrar su mejor versión y goleó 4-0 al Bournemouth en Villa Park. Fue un domingo con sello celeste y blanco: Buendía abrió el marcador con un tiro libre perfecto, y Dibu se lució con atajadas que sostuvieron la ventaja y encaminaron una victoria contundente.

El equipo de Birmingham, que la pasada campaña compitió en la Champions League, se había mostrado errático en las primeras jornadas. Sin embargo, en las últimas fechas logró una notable recuperación: cuatro triunfos en cinco partidos, incluido uno ante el Manchester City, lo reposicionaron entre los equipos más fuertes del torneo inglés.

La fecha 11 enfrentó al Villa con un Bournemouth en alza, con Marcos Senesi como titular. Pero rápidamente el local impuso condiciones gracias a la inspiración de Emiliano Buendía, quien volvió a ganarse la ovación del público. El marplatense, de 28 años, marcó un golazo de tiro libre a los 28 minutos, clavándola al ángulo del arquero serbio Djordje Petrovic, para abrir un partido que terminaría siendo una fiesta.

El tanto de Buendía fue mucho más que un gol: representó su renacer futbolístico. Luego de una larga recuperación por la rotura de ligamentos sufrida en 2023, el volante volvió a ser determinante. En lo que va de la temporada suma 4 goles y 2 asistencias entre Premier y Europa League, y cada vez que entra, Emery lo considera su “jugador número 12”.

Pero la historia del triunfo también tuvo a Dibu Martínez como protagonista. En la segunda mitad, cuando Bournemouth se acercaba con peligro, el arquero campeón del mundo sacó una pelota imposible tras un desvío y minutos más tarde atajò un penal decisivo a Antoine Semenyo, confirmando su estatus de especialista y cerrando su arco en cero una vez más.

Con esas intervenciones, el Aston Villa aseguró la goleada: Ross Barkley y Donyell Malen completaron el 4-0 final. Villa Park celebró una nueva victoria y los hinchas corearon el nombre de sus dos argentinos, símbolos de carácter y talento. Con esta actuación, el equipo de Emery extendió su increíble racha en casa: solo perdió uno de los últimos 24 partidos de Premier como local.

El Aston Villa está de regreso y los dos Emilianos fueron los grandes responsables. Dibu y Buendía, en sincronía y con la bandera argentina al tope, volvieron a demostrar que son piezas fundamentales en el renacer de los “Villanos” en la Premier League.