Los osos y felinos del zoo de Luján serán trasladados a santuarios

Tras el cierre del zoológico de Luján, cinco años atrás, se llevó a cabo una evaluación veterinaria y por estas horas comienza el trabajo de buscar la reubicación de las decenas de animales que aún allí residen.

La organización internacional Four Paws, con sede en Austria, comenzó el 23 de octubre la evaluación veterinaria que se extendió hasta noviembre, con el objetivo de reubicar a felinos y osos en santuarios especializados.

Desde su clausura en 2020, muchos animales murieron y los sobrevivientes fueron alimentados por personal del ex zoológico. El Gobierno informó que esta iniciativa se enmarca en el Memorando de Entendimiento firmado entre el Gobierno argentino —a través del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli— y la directora de programas de Four Paws, Luciana D’Abramo.

“El acuerdo tiene como propósito fortalecer la cooperación internacional en la protección y el bienestar de grandes felinos, y avanzar hacia la erradicación del comercio y la tenencia privada de estas especies en el país”, señala.