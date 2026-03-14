Del match virtual al real: juegos, viajes y vinito para conocer gente en Mar del Plata

En una época donde la virtualidad ha tomado gran protagonismo a la hora de generar vínculos, tres propuestas aparecieron en Mar del Plata para traspasar la pantalla y crear un espacio de encuentro a la vieja escuela: cara a cara.

Se trata de encuentros en modalidad de citas rápidas donde un grupo de personas tiene un tiempo determinado para interactuar y definir intereses en común. Otras opciones brindan directamente un espacio donde la charla fluye entre todos creando un ambiente de conexión real, lejos de algoritmos y matches virtuales.

Superlike - Citas rápidas

Siete minutos, diez mesas, una campana y 20 participantes. Este formato de speed dating te da la oportunidad de reunirte con una serie de posibles parejas en un formato que funciona a nivel mundial.

Los hombres rotarán hacia la derecha cada vez que suene el timbre para conocer a una mujer que tendrá un tiempo determinado para exponer sus intereses. Si la charla sale bien, al final de la jornada un match permitirá abrir nuevas vías de comunicación y continuar con una nueva cita.

Valeria, Cufaro, una de la creadoras de Superlike, comentó en diálogo con 0223 que "durante la pandemia, la comunicación se trasladó casi por completo a las aplicaciones". "Cuando todo volvió a abrir y tuvimos que revincularnos, nos encontramos con muchas personas que habían quedado solas y habían perdido el hábito del encuentro cara a cara. Las pantallas habían adquirido una preponderancia enorme en la vida cotidiana", argumentó.

Por esta razón, junto a un grupo interdisciplinario que incluye comunicadores, historiadores y licenciados en servicio social, creó este espacio para retomar las viejas formas: "Hay muchas personas que están solas y la pasan mal. Cuando la soledad es una elección, está bien; pero cuando duele y se busca compañía, o cuando no se tienen amistades y se desea vincularse, puede afectar emocionalmente", afirmó.

En Superlike el público es muy amplio; han organizado encuentros entre personas de distintos rangos etario y para la comunidad LGTBIQ+. Ahora, el desafío es crear una propuesta para personas mayores de 50 años encuentren compañía.

"Nos escriben desde distintos puntos del país y estamos por expandirnos a otras ciudades del interior. El próximo evento será para mayores de 50 años, un segmento con gran demanda de personas que desean encontrar pareja o amistades, ya que a veces no tienen con quién salir. La propuesta apunta a que puedan revincularse con otros que atraviesan la misma situación", concluyó.

Vinito & Amigos

El espacio surgió como una propuesta para conocer gente nueva de manera presencial en Buenos Aires y rápidamente se expandió a distintas ciudades, entre las que se incluye Mar del Plata.

"Notamos que en toda ciudad mas o menos grande mucha gente tiene el mismo problema: se siente sola. La gran mayoría de las personas que participan de Vinito y Amigos están solteras y sus amigos de siempre se encuentran en pareja o con hijos, y ya no están tan presentes", contó Tomás, uno de los organizadores, a este medio.

Respecto a la modalidad explicó que "cuando la gente compra una entrada para el evento se le envía una encuesta con preguntas sobre su personalidad e intereses. Las respuestas luego son usadas para armar mesas de 6/7 personas compatibles entre si. La gente se conoce en el día y lugar donde se hace el evento".

La mayoría de la gente que participa de este evento tiene entre 30 y 50 y esta soltera. "La soledad es un problema que afecta a mucha gente. Y no solo acá, sino en toda ciudad grande. Lo mismo pasa en Santiago de chile, Lima o Montevideo. Hacemos eventos también en esas ciudades y los motivos son los mismos", declaró.

BelenCita - Club de Encuentros

Lo que empezó como una propuesta de intercambio de idiomas tras la pandemia se convirtió en un espacio para que la gente se encuentre y se vincule sin la mediación de las redes sociales.

"Nunca comulgué con las aplicaciones de citas, siempre fui bastante rebelde a lo que el sistema proponía en términos amorosos y vinculares. En Mar del Plata siempre salí a bares para conocer gente y después en la pandemia se cortó, entonces me vi llamada a hacer algo", comenzó Belén, creadora del club, en diálogo con 0223.

El primer evento se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2022: "Fue en un restaurante a puertas cerradas, convoqué a hombres y mujeres, y llevé una propuesta divertida, artística y creativa para que se vinculen. Cuando terminé me di cuenta que era maravilloso por lo que dejé todos mis otros proyectos y me centré en eso", señaló.

Con el primer éxito, empezó a probar "franjas etarias, encuentros LGTBIQ+, y distintas formas" hasta que finalizando el primer año diseñó el método de BelenCita que son guías y dinámicas para que la gente se vincule.

Sobre las posibilidades, detalló que "tenés distintas propuestas dependiendo el nivel de vinculación que busques, las más básicas son los eventos guiados que suelen ser en bares, tienen una duración de dos horas de consignas y se ponen en grupos de amigos, todos solteros, y ahí te vas conociendo".

"Luego tenés la fiesta de solteros que se hace en Buenos Aires, el ChapeFest, que es una fiesta artística en un boliche para ir a bailar y conectar con la adolescencia cuando uno se conocía sin redes sociales. Tiene una propuesta distinta con el cumpleaños de los signos del mes", continuó.

Por último están los niveles más básicos convivenciales que son "el campamento de un día y medio, en Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, que pensamos expandirlos. Lo último son los viajes de solteros que duran un máximo de cuatro días y que tiene una propuesta mucho más comprometida con lo vincular, siempre todo recreativo, pero con un vuelo para que te encuentres con los demás de manera profunda, instantánea y genuina", aseguró.

En una ciudad donde cada vez más personas dicen sentirse solas, estas propuestas intentan tender un puente entre desconocidos que buscan lo mismo: compañía, conversación o, quizás, algo más. La diferencia es que, esta vez, el primer “match” vuelve a ser frente a frente.